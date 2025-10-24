Kategorien
Fraunhofer-Studie: Führen in KI-Zeiten

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

kein Tag ohne – mehr oder weni­ger erkennt­nis­rei­che – neue Stu­die. Auch die Wirt­schaft und deren Füh­rungs­kräf­te ste­hen unter wis­sen­schaft­li­cher Dau­er-Beob­ach­tung. Gele­gent­lich sogar mit Ergeb­nis­sen, die sich unmit­tel­bar in die Pra­xis über­neh­men las­sen. Unse­re The­men heute:

  • Fraun­ho­fer-Stu­die – Füh­ren in KI-Zei­ten: Auch das gehört zur Geschäfts­füh­rung > Theo­re­ti­sche Erkennt­nis­se in die Pra­xis zu über­set­zen und zu nut­zen. 3 prak­ti­sche Erkennt­nis­se zusam­men­ge­tra­gen aus vie­len Einzel-Studien.
  • Prak­tisch – Start­Up-Enga­ge­ments genau kal­ku­lie­ren: Das neue Geschäfts­mo­dell mit einer Start­Up-Betei­li­gung nach vor­ne brin­gen: Auf der siche­ren Sei­te sind Sie, wenn Sie von den Anlauf­kos­ten bis zu den ska­lier­ten Umsät­zen genau rechnen.
  • Geschäfts­füh­rer-Gehalt – Tan­tie­me-Vor­schuss unbe­dingt ver­trag­lich ver­ein­ba­ren: Die Finanz­be­hör­den – so die Erfah­rung – monie­ren (fast) Alles, was nicht schwarz auf weis fest­ge­schrie­ben ist. Die inter­pre­ta­ti­ons­freie For­mu­lie­rung schafft Abhilfe.
  • OLG Hamm – Unter­neh­mer-Haf­tung für Kli­ma­schä­den: Der perua­ni­sche Bau­er hat­te zwar kei­nen Erfolg vor einem deut­schen Gericht. Aber: Mit die­sem Urteil zeich­net sich ab, wie deut­sche Gerich­te die Kli­ma- Ver­ant­wort­lich­keit deut­scher Unter­neh­men sehen.

