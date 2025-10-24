Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
kein Tag ohne – mehr oder weniger erkenntnisreiche – neue Studie. Auch die Wirtschaft und deren Führungskräfte stehen unter wissenschaftlicher Dauer-Beobachtung. Gelegentlich sogar mit Ergebnissen, die sich unmittelbar in die Praxis übernehmen lassen. Unsere Themen heute:
- Fraunhofer-Studie – Führen in KI-Zeiten: Auch das gehört zur Geschäftsführung > Theoretische Erkenntnisse in die Praxis zu übersetzen und zu nutzen. 3 praktische Erkenntnisse zusammengetragen aus vielen Einzel-Studien.
- Praktisch – StartUp-Engagements genau kalkulieren: Das neue Geschäftsmodell mit einer StartUp-Beteiligung nach vorne bringen: Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie von den Anlaufkosten bis zu den skalierten Umsätzen genau rechnen.
- Digitales/KI – StartUp-Engagements genau kalkulieren: Das neue Geschäftsmodell mit einer StartUp-Beteiligung nach vorne bringen: Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie von den Anlaufkosten bis zu den skalierten Umsätzen ganz genau rechnen.
- Geschäftsführer-Gehalt – Tantieme-Vorschuss unbedingt vertraglich vereinbaren: Die Finanzbehörden – so die Erfahrung – monieren (fast) Alles, was nicht schwarz auf weis festgeschrieben ist. Die interpretationsfreie Formulierung schafft Abhilfe.
- OLG Hamm – Unternehmer-Haftung für Klimaschäden: Der peruanische Bauer hatte zwar keinen Erfolg vor einem deutschen Gericht. Aber: Mit diesem Urteil zeichnet sich ab, wie deutsche Gerichte die Klima- Verantwortlichkeit deutscher Unternehmen sehen.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen