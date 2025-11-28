Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
höchste Zeit, die Steuerplanung 2025 vorzubereiten bzw. in allen Abteilungen und Projekten Vorbereitungen – sprich Investitionsplanungen – zu konkretisieren. Für alle Geschäftsführer heißt es: Das Jahresabschlussgespräch mit dem Steuerberater vorzubereiten und steuer-relevante Vorgänge zu identifizieren. Unsere Themen heute:
- Forecast 2026 – Mit Rückstellungen systematisch Steuern sparen: Die Liste steuer-wirksamer Rückstellungen ist lang und ein probates Mittel, den steuerpflichtigen Gewinn der GmbH systematisch zu drücken. Hier eine Übersicht mit praktischen Hinweisen.
- Praktisch – Den Senior richtig für die GmbH/UG einbinden: Gut, wenn man in Geschäftsangelegenheiten auf Erfahrung zurückgreifen kann. Gut aufgestellt sind Sie, wenn der Beratervertrag mit dem Senior abgestimmt ist und passt.
- Digitales/KI – Fördermittel für die Weiterbildung: KI macht Weiterbildung notwendig. Das kostet zwar. Aber mit allen Fördermitteln, die es dazu gibt, rechnet sich das auf jeden Fall.
- Neu im Amt – Jetzt die Pensionszusage für 2026 sichern: Geschäftsführer ohne Pensionszusage müssen noch in 2025 die Verträge dazu formal korrekt ändern und beschließen. Wenn die Pensionszusage schon für das gesamte Geschäftsjahr 2026 gelten soll.
- BGH-aktuell – Ex-Geschäftsführer muss nicht gegen die GmbH aussagen: In letzter Instanz hat der Bundesgerichtshof jetzt bestätigt: Der Ex-Geschäftsführer kann nicht zu Aussagen gegen seinen alten Arbeitgeber gezwungen werden. Mit einer Ausnahme.
