Forecast 2026: Mit Rückstellungen systematisch Steuern sparen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

höchs­te Zeit, die Steu­er­pla­nung 2025 vor­zu­be­rei­ten bzw. in allen Abtei­lun­gen und Pro­jek­ten Vor­be­rei­tun­gen – sprich Inves­ti­ti­ons­pla­nun­gen – zu kon­kre­ti­sie­ren. Für alle Geschäfts­füh­rer heißt es: Das Jah­res­ab­schluss­ge­spräch mit dem Steu­er­be­ra­ter vor­zu­be­rei­ten und steu­er-rele­van­te Vor­gän­ge zu iden­ti­fi­zie­ren. Unse­re The­men heute:

  • Fore­cast 2026 – Mit Rück­stel­lun­gen sys­te­ma­tisch Steu­ern spa­ren: Die Lis­te steu­er-wirk­sa­mer Rück­stel­lun­gen ist lang und ein pro­ba­tes Mit­tel, den steu­er­pflich­ti­gen Gewinn der GmbH sys­te­ma­tisch zu drü­cken. Hier eine Über­sicht mit prak­ti­schen Hinweisen.
  • Prak­tisch – Den Seni­or rich­tig für die GmbH/UG ein­bin­den: Gut, wenn man in Geschäfts­an­ge­le­gen­hei­ten auf Erfah­rung zurück­grei­fen kann. Gut auf­ge­stellt sind Sie, wenn der Bera­ter­ver­trag mit dem Seni­or abge­stimmt ist und passt.
  • Digitales/KI – För­der­mit­tel für die Wei­ter­bil­dung: KI macht Wei­ter­bil­dung not­wen­dig. Das kos­tet zwar. Aber mit allen För­der­mit­teln, die es dazu gibt, rech­net sich das auf jeden Fall.
  • Neu im Amt – Jetzt die Pen­si­ons­zu­sa­ge für 2026 sichern: Geschäfts­füh­rer ohne Pen­si­ons­zu­sa­ge müs­sen noch in 2025 die Ver­trä­ge dazu for­mal kor­rekt ändern und beschlie­ßen. Wenn die Pen­si­ons­zu­sa­ge schon für das gesam­te Geschäfts­jahr 2026 gel­ten soll.
  • BGH-aktu­ell – Ex-Geschäfts­füh­rer muss nicht gegen die GmbH aus­sa­gen: In letz­ter Instanz hat der Bun­des­ge­richts­hof jetzt bestä­tigt: Der Ex-Geschäfts­füh­rer kann nicht zu Aus­sa­gen gegen sei­nen alten Arbeit­ge­ber gezwun­gen wer­den. Mit einer Ausnahme.

