Forecast 2026: Herausforderungen und Forderungen an die Politik

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

nach­ha­ken gilt nicht – 2025 ist abge­hakt. Jetzt geht es dar­um, alle Kräf­te auf das „nach vor­ne” ein­zu­stel­len. Alle Füh­rungs­kräf­te sind gefor­dert. Das gilt ganz spe­zi­ell auch für die Geschäfts­füh­run­gen in den mit­tel­stän­di­schen GmbH/UG. Unse­re The­men heute:

  • Fore­cast 2026 – Her­aus­for­de­run­gen und For­de­run­gen an die Poli­tik: Wich­tig ist, die Orga­ni­sa­ti­on „GmbH/UG” als Gan­zes im Auge zu behal­ten und gege­be­nen­falls auch bewähr­te Mus­ter und Abläu­fe in Fra­ge zu     stel­len. Dabei spielt die Ein­stel­lung zu den und die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit den Mit­ar­bei­tern eine zuneh­mend wich­ti­ge Rolle.
  • Prak­tisch – Zusam­men­ar­beit mit dem Unter­neh­mens­be­ra­ter: Nut­zen Sie alle ver­trag­li­chen Mög­lich­kei­ten, die Sie bei einer Zusam­men­ar­beit mit einem exter­nen Unter­neh­mens­be­ra­ter mit-bestim­men können.
  • Digitales/KI – Chat­ten mit den eige­nen Daten: Abläu­fe, die Stun­den oder sogar Tage brauch­ten, las­sen sich prompt und in Sekun­den lösen. Dazu wird die KI wird so ein­ge­rich­tet, dass sie Zugriff auf alle gespei­cher­ten betrieb­li­chen Daten hat, ver­knüpft die­se mit Inter­net-Infor­ma­tio­nen und ande­ren Datenbanken.
  • Stei­gen­de Bera­ter­kos­ten – Die Kehr­sei­ten der Büro­kra­tie: Die meis­ten Bera­ter bezeich­nen die aktu­el­le Geschäfts­la­ge als gut oder sehr gut. Kein Wun­der: Vor­schrif­ten und Regle­men­tie­run­gen wer­den ja von den Unter­neh­men bezahlt.
  • GmbH/Recht – Geschäfts­füh­rer haf­tet auch nach dem Amt­s­en­de: Wenn die GmbH/UG zu viel ver­spricht und der Geschäfts­füh­rer das „in die Wege gelei­tet hat” muss er für den Scha­den – so der Bun­des­ge­richts­hof – auch nach dem Aus­schei­den aus dem Amt aufkommen.

