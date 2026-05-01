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Volkelt-Briefe

Externe Beratung: Wann rechnet sich ein Erfolgshonorar?

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

die aktu­el­le Gesamt-Lage stellt den ein oder ande­ren Kollegen/Kolleginnen vor völ­lig neue Her­aus­for­de­run­gen – zu denen er/sie nicht auf eige­nes Erfah­rungs­wis­sen zurück­grei­fen kann. Dann gilt es, exter­ne Bera­tung ein­zu­ho­len. Aller­dings nicht um jeden Preis. Unse­re The­men heute:

  • Exter­ne Bera­tung – Wann rech­net sich ein Erfolgs­ho­no­rar? Nur die wenigs­ten Geschäfts­füh­rer machen von der Mög­lich­keit Gebrauch, mit Ihren Bera­tern Erfolgs­ho­no­ra­re zu ver­ein­ba­ren. Wir zei­gen, was wann geht.
  • Prak­tisch – Zusam­men­ar­beit mit dem Bera­ter: Exter­ne Bera­tung brau­chen Sie, wenn zeit­lich begrenz­te Auf­ga­ben an einen Spe­zia­lis­ten über­tra­gen wer­den und Sie kein eige­nes Per­so­nal für eine bestimm­te Auf­ga­be ein­stel­len wol­len. Zum Log-Buch > 
  • Digitales/KI – Gam­ing und/oder Betriebs­sport: Mit zuneh­men­der Digi­ta­li­sie­rung und immer neu­en KI-Instru­men­ten ist der spie­le­ri­sche Umgang mit den Arbeits-Tools durch­aus eine sport­li­che Alter­na­ti­ve für die Mitarbeiter-Kultur.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Mai 2026: Kon­sum­flau­te, ver­mehr­te Kurz­ar­bei­ter­geld-Anträ­ge, unbe­re­chen­ba­re Ener­gie­kos­ten, kei­ne Refor­men in Sicht und kei­ne Mit­tel gegen die Büro­kra­tie. Die Lage bleibt unver­än­dert schwierig.
  • Ach­tung – Fir­men­wa­gen kürzt Eltern­geld: Der Bund der Steu­er­zah­ler hat es vor­ge­rech­net – die pri­va­te Nut­zung des Fir­men­wa­gens in der Eltern­zeit führt zu einer Kür­zung des Eltern­gel­des. Das muss nicht sein.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len