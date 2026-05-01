Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
die aktuelle Gesamt-Lage stellt den ein oder anderen Kollegen/Kolleginnen vor völlig neue Herausforderungen – zu denen er/sie nicht auf eigenes Erfahrungswissen zurückgreifen kann. Dann gilt es, externe Beratung einzuholen. Allerdings nicht um jeden Preis. Unsere Themen heute:
- Externe Beratung – Wann rechnet sich ein Erfolgshonorar? Nur die wenigsten Geschäftsführer machen von der Möglichkeit Gebrauch, mit Ihren Beratern Erfolgshonorare zu vereinbaren. Wir zeigen, was wann geht.
- Praktisch – Zusammenarbeit mit dem Berater: Externe Beratung brauchen Sie, wenn zeitlich begrenzte Aufgaben an einen Spezialisten übertragen werden und Sie kein eigenes Personal für eine bestimmte Aufgabe einstellen wollen. Zum Log-Buch >
- Digitales/KI – Gaming und/oder Betriebssport: Mit zunehmender Digitalisierung und immer neuen KI-Instrumenten ist der spielerische Umgang mit den Arbeits-Tools durchaus eine sportliche Alternative für die Mitarbeiter-Kultur.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten Mai 2026: Konsumflaute, vermehrte Kurzarbeitergeld-Anträge, unberechenbare Energiekosten, keine Reformen in Sicht und keine Mittel gegen die Bürokratie. Die Lage bleibt unverändert schwierig.
- Achtung – Firmenwagen kürzt Elterngeld: Der Bund der Steuerzahler hat es vorgerechnet – die private Nutzung des Firmenwagens in der Elternzeit führt zu einer Kürzung des Elterngeldes. Das muss nicht sein.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen