Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
im Visier der Politik steht insbesondere die Übertragung von Betriebsvermögen – auch die Übertragung von GmbH-Anteilen. Der Freibetrag für vorweggenommene Erbschaften bleibt aber – erst einmal – unberührt. Unsere Themen heute:
- Erbschaftsteuer-Erhöhung – Vorsicht bei vorgezogener Steuer-Gestaltung: Verträge vorteilhaft und rechtsverbindlich abzuschließen, gehört zum Geschäft. Geht es um Verträge mit Angehörigen, Verwandten und Freunden, kann das besonders schwierig werden. Zumal dann auch die Finanzbehörden ihre eigenen Vorstellungen davon haben, wie ein Vertrag „wie unter Dritten üblich” auszusehen hat.
- Praktisch – Steuer-Gestaltungen mit der GmbH/UG: Der politische und wirtschaftliche Druck auf die Staatsfinanzen steigt: Erbschaftsteuer, Reichensteuer. Zeit, bestehende steuerlichen Möglichkeiten zu prüfen – für die Altersvorsorge, für die Sicherung des Gehalts > Seite 3
- Digitales/KI – Markengerechte Bilder, Illustrationen und Banner: Erkennbarkeit und Unverwechselbarkeit sind wichtig und Erfolgsgarant in den Sozialen Medien, wenn es darum geht, im Konzert der Wettbewerber positive Impulse zu setzen. > Seite 3
- Kündigung des Geschäftsführers – Immer auch die Fristenwahrung prüfen: Auch die fristlose Kündigung des Geschäftsführers ist nur unter Einhaltung der 2‑Wochen-Frist möglich. Es gilt, zu prüfen wer wann von einer vermeintlichen Pflichtverletzung wusste > Seite 3
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen