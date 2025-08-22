Kategorien
Equal Pay: Vorbereitung auf die neue EU-Transparenz-Richtlinie

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

wenn das Tages­ge­schäft brummt, bleibt nicht viel Zeit und Ener­gie, die Zukunft zu pla­nen. Aber: Ab 2026 kön­nen Ihre Mit­ar­bei­ter vol­le Trans­pa­renz in Sachen Gehäl­ter erwar­ten und gericht­lich durch­set­zen. Gut bera­ten sind Sie, wenn Sie sich früh­zei­tig und sach­ge­recht dar­auf vor­be­rei­ten. Unse­re The­men heute:

  • Equal Pay – Vor­be­rei­tung auf die neue EU-Trans­pa­renz-Richt­li­nie: Bei den Gro­ßen lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen auf Hoch­tou­ren. Für klei­ne­re Unter­neh­men bleibt noch Zeit bis Juli 2026. Ohne geplan­te Vor­be­rei­tung wird es schnell chao­tisch und kostet.
  • Prak­tisch – Check­lis­te Gehalts­er­hö­hung: Für eini­ge der GmbH/UG, die in den letz­ten Jahren/Monaten beim Geschäfts­füh­rer-Gehalt kür­zen muss­ten, ist Ent­span­nung ange­sagt. Grund genug, die nächs­te Gehalts­an­pas­sung zu planen.
  • Digitales/KI – Nach­hal­tig­keits-Bericht­erstat­tung leicht gemacht: Das Münch­ner Start­Up Para­bel­la ver­spricht eine Nach­hal­tig­keits-Bericht­erstat­tung „aus dem Hand­ge­lenk”. Mit ein­fa­chen KI-Tools und mus­ter­gül­ti­gen Formulierungshilfen.
  • Ach­tung – Risi­ko Geschäfts­füh­rer-Neben­tä­tig­keit: „Ich im Vor­stand eines Ver­eins. Hier ist es zu Pflicht­ver­let­zun­gen gekom­men. Hat das Aus­wir­kun­gen auf mei­ne Tätig­keit als Geschäfts­füh­rer?“ . Kla­res: JEIN (Sei­te 3).
  • In der Pla­nung – Unter­neh­men sol­len für EU-Büro­kra­tie zah­len: Die EU-Kom­mis­si­on hat Plä­ne vor­ge­legt, wie die sog. Eigen­mit­tel erhöht wer­den kön­nen. Lang­sam wird es kon­kret: Jetzt geht es dar­um, wel­che Unter­neh­men wie viel zah­len sollen.

