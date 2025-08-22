Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
wenn das Tagesgeschäft brummt, bleibt nicht viel Zeit und Energie, die Zukunft zu planen. Aber: Ab 2026 können Ihre Mitarbeiter volle Transparenz in Sachen Gehälter erwarten und gerichtlich durchsetzen. Gut beraten sind Sie, wenn Sie sich frühzeitig und sachgerecht darauf vorbereiten. Unsere Themen heute:
- Equal Pay – Vorbereitung auf die neue EU-Transparenz-Richtlinie: Bei den Großen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Für kleinere Unternehmen bleibt noch Zeit bis Juli 2026. Ohne geplante Vorbereitung wird es schnell chaotisch und kostet.
- Praktisch – Checkliste Gehaltserhöhung: Für einige der GmbH/UG, die in den letzten Jahren/Monaten beim Geschäftsführer-Gehalt kürzen mussten, ist Entspannung angesagt. Grund genug, die nächste Gehaltsanpassung zu planen.
- Digitales/KI – Nachhaltigkeits-Berichterstattung leicht gemacht: Das Münchner StartUp Parabella verspricht eine Nachhaltigkeits-Berichterstattung „aus dem Handgelenk”. Mit einfachen KI-Tools und mustergültigen Formulierungshilfen.
- Achtung – Risiko Geschäftsführer-Nebentätigkeit: „Ich im Vorstand eines Vereins. Hier ist es zu Pflichtverletzungen gekommen. Hat das Auswirkungen auf meine Tätigkeit als Geschäftsführer?“ . Klares: JEIN (Seite 3).
- In der Planung – Unternehmen sollen für EU-Bürokratie zahlen: Die EU-Kommission hat Pläne vorgelegt, wie die sog. Eigenmittel erhöht werden können. Langsam wird es konkret: Jetzt geht es darum, welche Unternehmen wie viel zahlen sollen.
