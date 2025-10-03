Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
laut Justizministerium wird die deutsche Wirtschaft von den neuen Vorgaben für Werbung mit Umwelt-Aussagen mit rund 250 bis 300 Mio. EUR belastet. Und zwar nur für die Bürokratie. Fehler kosten zusätzlich Gerichtskosten, Abmahngebühren und Bußgelder. Unsere Themen heute:
- Bürokratie – Neue Vorgaben für Werbung mit Umwelt-Aussagen: Patzt die GmbH/UG bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorschriften, müssen Sie mit Unterlassungsklagen, Gebühren für die Abmahnung und Bußgeld rechnen – bis zu 4 % eines Jahresumsatzes.
- Praktisch – Nachhaltigkeits-Management: Interessante Online-Beiträge/Arbeitshilfen zum Nach– haltigkeits-Management (hier: Lieferketten) gibt es auf den Internet-Seiten des Umweltbundesamtes.
- Digitales/KI – Was tun mit nicht mehr gebrauchten Wirtschaftsgütern? Auf die Verwertung von betrieblichem Vermögen hat sich das Internet-Portal Restlos spezialisiert. Nicht mehr benutztes Inventar wird erfasst und über Online-Auktionen angeboten.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten Oktober 2025: So oft wie in den letzten Monaten/Jahren mussten die Wirtschaftsforscher ihre Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung noch nie korrigieren. Und die Politik ist auch keine wirkliche Orientierungshilfe.
- Zweipersonen-GmbH – Untersagung der Geschäftsführung: Wollen die Gesellschafter Fehl-Entscheidungen der Geschäftsführung verhindern, können sie im Eilverfahren Fakten schaffen. Laut KG Berlin ist eine „sofortige Untersagung der Geschäftsführung” möglich.
Jetzt anmelden und den GmbH-Brief Woche für Woche bequem auf dem tablet/smartphone oder als pdf im Print lesen > Hier anklicken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen