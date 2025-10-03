Kategorien
Bürokratie: Neue Vorgaben für Werbung mit Umwelt-Aussagen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

laut Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um wird die deut­sche Wirt­schaft von den neu­en Vor­ga­ben für Wer­bung mit Umwelt-Aus­sa­gen mit rund 250 bis 300 Mio. EUR belas­tet. Und zwar nur für die Büro­kra­tie. Feh­ler kos­ten zusätz­lich Gerichts­kos­ten, Abmahn­ge­büh­ren und Buß­gel­der. Unse­re The­men heute:

  • Büro­kra­tie – Neue Vor­ga­ben für Wer­bung mit Umwelt-Aus­sa­gen: Patzt die GmbH/UG bei der Umset­zung der neu­en gesetz­li­chen Vor­schrif­ten, müs­sen Sie mit Unter­las­sungs­kla­gen, Gebüh­ren für die Abmah­nung und Buß­geld rech­nen – bis zu 4 % eines Jahresumsatzes.
  • Prak­tisch – Nach­hal­tig­keits-Manage­ment: Inter­es­san­te Online-Bei­trä­ge/­Ar­beits­hil­fen zum Nach–         hal­tig­keits-Manage­ment (hier: Lie­fer­ket­ten) gibt es auf den Inter­net-Sei­ten des Umweltbundesamtes.
  • Digitales/KI – Was tun mit nicht mehr gebrauch­ten Wirt­schafts­gü­tern? Auf die Ver­wer­tung von betrieb­li­chem Ver­mö­gen hat sich das Inter­net-Por­tal Rest­los spe­zia­li­siert. Nicht mehr benutz­tes Inven­tar wird erfasst und über Online-Auk­tio­nen angeboten.
  • Kom­pakt – Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Okto­ber 2025: So oft wie in den letz­ten Monaten/Jahren muss­ten die Wirt­schafts­for­scher ihre Pro­gno­sen zur wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung noch nie kor­ri­gie­ren. Und die Poli­tik ist auch kei­ne wirk­li­che Orientierungshilfe.
  • Zwei­per­so­nen-GmbH – Unter­sa­gung der Geschäfts­füh­rung: Wol­len die Gesell­schaf­ter Fehl-Ent­schei­dun­gen der Geschäfts­füh­rung ver­hin­dern, kön­nen sie im Eil­ver­fah­ren Fak­ten schaf­fen. Laut KG Ber­lin ist eine „sofor­ti­ge Unter­sa­gung der Geschäfts­füh­rung” möglich.

