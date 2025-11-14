Kategorien
Volkelt-Briefe

Bürokratie: Bestandsaufnahme Lieferkette, Nachhaltigkeit und Mindestlohn

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Wirt­schaft und Unter­neh­men war­ten auf den ange­kün­dig­ten Büro­kra­tie­ab­bau. Fakt ist, dass die Bun­des­re­gie­rung dazu im Herbst kon­kre­te Ergeb­nis­se vor­le­gen woll­te. Fakt ist auch, dass die vom Gesetz­ge­ber und den Gerich­ten vor­ge­ge­be­ne Rege­lungs­in­ten­si­tät unter wirt­schaft­li­chen Bedin­gun­gen und vor allem im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb kaum noch beherrsch­bar ist. Unse­re The­men heute:

  • Büro­kra­tie – Bestands­auf­nah­me Lie­fer­ket­te, Nach­hal­tig­keit und Min­dest­lohn: Der Druck zeigt Wir­kung. Hin­ter den Kulis­sen und von den Medi­en nur am Ran­de kom­men­tiert sind eini­ge kon­kre­te Vor­ha­ben auf den Weg gebracht. Hier eine kur­ze Bestandsaufnahme.
  • Prak­tisch – Check­lis­ten: Ver­kauf einer GmbH/UG: Gute Vor­be­rei­tung ist Alles: Von der Ver­kaufs-Idee bis zur pro­fes­sio­nel­len Umset­zung dau­ert es in der Regel bis zu 2 Jah­ren. Manch­mal kann es aber auch ganz schnell gehen …
  • Digitales/KI – Bes­se­re Prä­senz in KI-Ant­wor­ten: Such­ma­schi­nen-Opti­mie­rung ist das eine. Wie Ihr Unter­neh­men in KI-erstell­ten Ant­wor­ten sys­te­ma­tisch genannt wird, dazu ver­hilft Ihnen das Münch­ner Start­Up Jarts.
  • Start­Up-GmbH – Vor­ga­ben für das Geschäfts­füh­rer-Gehalt: Die sog. Ange­mes­sen­heits-Prü­fung des        Geschäfts­füh­rer-Gehalts gehört zu den übli­chen Pflicht-Übun­gen im Zusam­men­hang mit der steu­er­li­chen Betriebs­prü­fung einer GmbH/UG. Was Sie beach­ten müssen …
  • Geschäfts­füh­rer im Ehren­amt – Es dro­hen Pflicht-Bei­trä­ge: Ist die „Auf­wands­ent­schä­di­gung” für´s Ehren­amt zu hoch, wer­den Sozi­al­bei­trä­ge fäl­lig. Laut Lan­des­so­zi­al­ge­richt han­delt es sich dann um eine abhän­gi­ge Beschäftigung.

LeseTIPP

