BFH aktuell: Bessere Altersversorgung für Gesellschafter und Geschäftsführer

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

wenn Wunsch und Wirk­lich­keit über­ein­stim­men, han­delt es sich um Glück. So gese­hen befin­det sich die US-Wirt­schaft in außer­or­dent­li­chen Umstän­den. Der Blick auf die Rea­li­tä­ten zeich­net aller­dings ein ande­res Bild. Unse­re The­men heute:

  • BFH aktu­ell – Bes­se­re Alters­ver­sor­gung für Gesell­schaf­ter und Geschäfts­füh­rer: Ändern sich die Rah­men­be­din­gun­gen, muss nach­ver­han­delt wer­den. Etwa bei der Aktiv­ren­te oder einer Ent­gelt finan­zier­ten betrieb­li­chen Altersversorgung.
  • Prak­tisch – Pen­si­ons­zu­sa­ge für den Gesellschafter/Geschäftsführer: Es besteht Hand­lungs­be­darf: Geschäfts­füh­rer, die die Mög­lich­kei­ten der Pen­si­ons­zu­sa­ge noch nicht für sich und die GmbH/UG nut­zen, sind gut bera­ten, zeit­nah nachzubessern.
  • Digitales/KI – Over­head-Kos­ten: Büro­kra­tie kos­tet nicht nur Zeit und Ener­gie. Auch die tat­säch­li­chen Kos­ten dafür stei­gen. Mit KI-gestütz­ten Lösun­gen lässt sich in Sachen Buch­hal­tung, Jah­res­ab­schluss und Steu­er­erklä­run­gen Eini­ges einsparen. 
  • Ein Gesell­schaf­ter will ver­kau­fen – Bewer­tung nach Due Dili­gence: Soll ein GmbH/UG-Anteil ver­kauft wer­den, müs­sen die Gesell­schaf­ter dar­über beschlie­ßen, ob das Due-Dili­gence-Ver­fah­ren ange­wandt wer­den darf – und zwar einstimmig.
  • GmbH/Recht – Stimm­recht eines aus­zu­schlie­ßen­den Gesell­schaf­ters: „Der GF schei­det mit Errei­chen der Regel-Alters­gren­ze aus” – so eine oft ver­ein­bar­te Rege­lung. Dazu das OLG Frank­furt: Das gilt und ist kei­ne Altersdiskriminierung.

LeseTIPP

