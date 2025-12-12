Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
besser geht immer. Auch dann, wenn es um vertragliche Gestaltungen geht. Aber auch aus steuerlichen Gründen und für eine optimierte Altersversorgung sollte immer Platz für vertragliche Nachbesserungen sein. Unsere Themen heute:
- Befristeter GF-Vertrag – So können Sie nachbessern: Geschäftsführer, deren Vertrag zum Jahresende aufläuft und voraussichtlich verlängert wird, haben durchaus gute Optionen, das Vertragswerk zu ihren Gunsten zu gestalten.
- Praktisch – Der vorteilhafte Anstellungsvertrag für den Geschäftsführer: Es gibt viele kleine Stellschrauben mit insgesamt großer Wirkung, wenn der Anstellungsvertrag nachgebessert werden soll. Hier gibt es die Formulierungshilfen.
- Digitales/KI – Bilder auf Ansage: Ein bißchen stolz sind wir hier in Freiburg schon. Mit dem StartUp Black Forest Lab haben wir hier einen KI-Player im Einhorn-Format. Mit einer intelligenten und flexiblen KI-Lösung für die Bildgestaltung.
- Brutto oder netto – Abfindung für den Geschäftsführer – was gilt? Wer als Geschäftsführer zur Umsatzsteuer optiert hat, kann das auch für eine höhere Abfindung nutzen. Aber: Das muss in der Abfindungsvereinbarung auch so stehen.
- GmbH/Recht – Rechtsmittel bei Verweigerung des Auskunfts- und Einsichtsrechts: Falsch gewettet – Wenn Ihr Anwalt auf das falsche Rechtsmittel setzt, riskieren Sie, dass das Gericht Ihr Anliegen abweist. Ein aktuelles Urteil des OLG Saarbrücken
LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen