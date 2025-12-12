Kategorien
Befristeter GF-Vertrag: So können Sie nachbessern

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

bes­ser geht immer. Auch dann, wenn es um ver­trag­li­che Gestal­tun­gen geht. Aber auch aus steu­er­li­chen Grün­den und für eine opti­mier­te Alters­ver­sor­gung soll­te immer Platz für ver­trag­li­che Nach­bes­se­run­gen sein. Unse­re The­men heute:

  • Befris­te­ter GF-Ver­trag – So kön­nen Sie nach­bes­sern: Geschäfts­füh­rer, deren Ver­trag zum Jah­res­en­de auf­läuft und vor­aus­sicht­lich ver­län­gert wird, haben durch­aus gute Optio­nen, das Ver­trags­werk zu ihren Guns­ten zu gestalten.
  • Prak­tisch – Der vor­teil­haf­te Anstel­lungs­ver­trag für den Geschäfts­füh­rer: Es gibt vie­le klei­ne Stell­schrau­ben mit ins­ge­samt gro­ßer Wir­kung, wenn der Anstel­lungs­ver­trag nach­ge­bes­sert wer­den soll. Hier gibt es die Formulierungshilfen.
  • Digitales/KI – Bil­der auf Ansa­ge: Ein biß­chen stolz sind wir hier in Frei­burg schon. Mit dem Start­Up Black Forest Lab haben wir hier einen KI-Play­er im Ein­horn-For­mat. Mit einer intel­li­gen­ten und fle­xi­blen KI-Lösung für die Bildgestaltung.
  • Brut­to oder net­to – Abfin­dung für den Geschäfts­füh­rer – was gilt? Wer als Geschäfts­füh­rer zur Umsatz­steu­er optiert hat, kann das auch für eine höhe­re Abfin­dung nut­zen. Aber: Das muss in der Abfin­dungs­ver­ein­ba­rung auch so stehen.
  • GmbH/Recht – Rechts­mit­tel bei Ver­wei­ge­rung des Aus­kunfts- und Ein­sichts­rechts: Falsch gewet­tet – Wenn Ihr Anwalt auf das fal­sche Rechts­mit­tel setzt, ris­kie­ren Sie, dass das Gericht Ihr Anlie­gen abweist. Ein aktu­el­les Urteil des OLG Saarbrücken

