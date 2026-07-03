Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
ob die Woche des „Reformwillens” tatsächlich einen Umbruch einleiten kann, wird sich zeigen. Absehbar ist allerdings, dass für die Wirtschaft und insbesondere für die kleineren Unternehmen kaum etwas Spürbares herauskommen wird. Leider. Unsere Themen heute:
- Arbeitnehmerrechte – Darauf müssen Sie die GmbH/UG einstellen: Von wegen Bürokratie-Abbau: Es gibt neue Verpflichtungen aus dem Entgelttransparenzgesetz. Auch neue Pflichten nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz stehen auf der Agenda.
- Praktisch – Geschäftsführung im Case-Management: Schwierige Zeiten erfordern Umbruch: Ein neues Geschäftsmodell, neue Organisationsformen und effektives Personal-Management.
- Digitales/KI – Robotik 2.0: Digitales/KI – Robotik 2.0: Das Berliner StartUp Almetra analysiert mit einer KI-Software einzelne Arbeitsschritte, identifiziert Ineffizienzen und bietet Optimierungsvorschläge an. Und hat guten Erfolg damit.
- Kompakt – Konjunktur- und Finanz-Plandaten Juli 2026: Die meisten Unternehmen und Haushalte melden schrumpfende, allenfalls stagnierende Etats mit sinkender Kaufkraft. Nur wenig geeignete Rahmenbedingungen für Geschäftsführungen, Erfolgsgeschichten zu schreiben.
- Reformen – Das ist wichtig für die Unternehmen: Es gibt einige Entlastungen – allerdings stehen für viele der angekündigten Änderungen die konkrete Ausgestaltung noch aus. Z. B. bei der Abschaffung der Berichtspflichten für kleinere Unternehmen.
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LeseTIPP
Geschäftsführung in Zeiten der Digitalisierung: Die Digitalisierung kostet Geld. Der Geschäftsführer muss das Kapital beschaffen – Investoren von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells überzeugen, eine nachhaltige und flexible Finanzplanung (Finanzierungsrunden) vorlegen und dafür sorgen, dass die Ressourcen plangerecht eingesetzt werden. Digitalisierung braucht qualifizierte Mitarbeiter, die sich ständig weiterbilden, die Phantasie und Freiraum brauchen und sich trotzdem in den Gesamtprozess „Geschäftsmodell“ einbinden lassen. Digitalisierung ist technisch. Sie brauchen auf jeder Ebene des „Geschäftsmodells“ technisches Know-How, modernste IT-Ausstattung, Einbindung in Netzwerke – soziale Netzwerke – und ein internationales Verständnis. Ich habe das Thema gebündelt. Aus der Interessenlage der Geschäftsführung. Systematisch – mit den Auswirkungen auf alle Funktionen, Abteilungen und Projekte, die in der GmbH zusammenwirken. Unterlegt mit Beispielen (Benchmarking) und hilfreichen Verweisen, Anleitungen und Anregungen, wie Sie „Digitalisierung“ in Ihrem Unternehmen erfolgreich angehen und umsetzen. > Jetzt bestellen