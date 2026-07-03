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Volkelt-Briefe

Arbeitnehmerrechte: Darauf müssen Sie die GmbH/UG einstellen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

ob die Woche des „Reform­wil­lens” tat­säch­lich einen Umbruch ein­lei­ten kann, wird sich zei­gen. Abseh­bar ist aller­dings, dass für die Wirt­schaft und ins­be­son­de­re für die klei­ne­ren Unter­neh­men kaum etwas Spür­ba­res her­aus­kom­men wird. Lei­der. Unse­re The­men heute:

  • Arbeit­neh­mer­rech­te – Dar­auf müs­sen Sie die GmbH/UG ein­stel­len: Von wegen Büro­kra­tie-Abbau: Es gibt neue Ver­pflich­tun­gen aus dem Ent­gelt­trans­pa­renz­ge­setz. Auch neue Pflich­ten nach dem All­ge­mei­nen Gleich­be­hand­lungs­ge­setz ste­hen auf der Agenda.
  • Prak­tisch – Geschäfts­füh­rung im Case-Manage­ment: Schwie­ri­ge Zei­ten erfor­dern Umbruch: Ein neu­es Geschäfts­mo­dell, neue Orga­ni­sa­ti­ons­for­men und effek­ti­ves Personal-Management.
  • Digitales/KI – Robo­tik 2.0: Digitales/KI – Robo­tik 2.0: Das Ber­li­ner Start­Up Alme­tra ana­ly­siert mit einer KI-Soft­ware ein­zel­ne Arbeits­schrit­te, iden­ti­fi­ziert Inef­fi­zi­en­zen und bie­tet Opti­mie­rungs­vor­schlä­ge an. Und hat guten Erfolg damit.
  • Kom­pakt –  Kon­junk­tur- und Finanz-Plan­da­ten Juli 2026: Die meis­ten Unter­neh­men und Haus­hal­te mel­den schrump­fen­de, allen­falls sta­gnie­ren­de Etats mit sin­ken­der Kauf­kraft. Nur wenig geeig­ne­te Rah­men­be­din­gun­gen für Geschäfts­füh­run­gen, Erfolgs­ge­schich­ten zu schreiben.
  • Refor­men –  Das ist wich­tig für die Unter­neh­men: Es gibt eini­ge Ent­las­tun­gen –  aller­dings ste­hen für vie­le der ange­kün­dig­ten Ände­run­gen die kon­kre­te Aus­ge­stal­tung noch aus. Z. B. bei der Abschaf­fung der Berichts­pflich­ten für klei­ne­re Unternehmen.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len