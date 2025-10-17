Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,
nach 100 Regierungstagen und dem Ende der Sommerpause warten vor allem die Unternehmen auf die angekündigten Reformen, entschlossenen Bürokratieabbau und wettbewerbstaugliche Rahmenbedingungen. Unsere Themen heute:
- Angekündigte Reformen – Neue Gesetze mit Auswirkungen auf die GmbH/UG: Unterdessen hat die Bundesregierung einige auch für Unternehmen wichtige Vorhaben beschlossen und in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Eine Übersicht zur schnellen Orientierung.
- Praktisch – Der Jahresabschluss der kleinen GmbH/UG: Als Geschäftsführer müssen den Jahresabschluss Ihrer GmbH/UG zwar nicht mit dem kritischen Blick eines Wirtschaftsprüfers prüfen. Dennoch: Hier die wichtigsten Punkte aus GF-Perspektive.
- Digitales/KI – Wie gut sind Ihre Karriere-Seiten? Das Hamburger StartUp aimance hat ein interessantes KI-Tool entwickelt, mit dem Sie die Qualität Ihres öffentlichen Auftritts besser einschätzen und schnell bewerten können.
- Terminsache – Kleine GmbH/UG müssen den Jahresabschluss 2024 beschließen: Ziehen Gesellschafter und Geschäftsführung an einem Strang, ist das jährliche Zahlenwerk Formsache. Leider ist das nicht Standard – gute Vorbereitung und Kontrolle können jedenfalls nicht schaden.
- GmbH-Beratung – Beauftragung eines Rechtsanwalts per E‑Mail: Wenn Sie den Anwalt per E‑Mail beauftragen, ist das – so das LG Flensburg – ein „Fernabsatzgeschäft”. Für Sie ein Vorteil. Für den Anwalt kann es kompliziert werden.
