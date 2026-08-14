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Volkelt-Briefe

2‑Personen GmbH/UG: Maßnahmen gegen Patt-Situationen

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

die ver­blei­ben­den Wochen einer ver­meint­li­chen Som­mer­pau­se sind eine gute Gele­gen­heit, Stra­te­gi­sches anzu­pa­cken. Etwa die Neu­aus­rich­tung der Geschäf­te wei­ter­zu­ent­wi­ckeln oder eine anste­hen­de Nach­fol­ge-Rege­lung zu über­den­ken und anzu­pla­nen. Unse­re The­men heute:

  • 2‑Personen GmbH/UG – Maß­nah­men gegen Patt-Situa­tio­nen: Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten zwi­schen Gesell­schaf­tern/­Ge­sell­schaf­ter-Grup­pen müs­sen den Geschäf­ten nicht scha­den. Wenn Sie vor­beu­gen und Strei­tig­kei­ten in die rich­ti­gen Bah­nen lenken. 
  • Prak­tisch – Kon­flikt-Manage­ment in der 2‑Personen GmbH/UG: Ca. alle zwei Jah­re gibt es Kon­flik­te in den GmbH/UG: Ziel­kon­flik­te, unter­schied­li­che Auf­fas­sun­gen über eine Nach­fol­ge usw. Da hilft gute Vor­be­rei­tung und pro­fes­sio­nel­les Konflikt-Management.
  • Digitales/KI – Robo­tik fin­den, die passt … Unter­neh­men, die mit tra­di­tio­nel­len Arbeits­tech­ni­ken unter­wegs sind, tun sich mit neu­en Tech­ni­ken und KI-Anwen­dun­gen bis­wei­len schwer. Das Aache­ner Start­Up Bird­wave hat genau für die­se Fäl­le eine hilf­rei­che KI-Lösung entwickelt.
  • GmbH & Co. KG – Besteue­rungs-Wahl­recht gezielt nut­zen: Die Rei­chen­steu­er kommt und betrifft auch alle GmbH & Co. KG. Aber die kön­nen ein­be­hal­te­ne Gewin­ne güns­ti­ger ver­steu­ern. Wie Sie Ihr Besteue­rungs-Wahl­recht optimieren.
  • GmbH/Recht – Form­vor­schrif­ten für die Ladung zur Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung: Ist im Gesell­schafts­ver­trag der GmbH/UG aus­drück­lich ver­ein­bart, dass die Ladung zur Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung „schrift­lich” zu erfol­gen hat, dann ist das wört­lich gemeint.

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LeseTIPP

Geschäfts­füh­rung in Zei­ten der Digi­ta­li­sie­rung: Die Digi­ta­li­sie­rung kos­tet Geld. Der Geschäfts­füh­rer muss das Kapi­tal beschaf­fen – Inves­to­ren von der Zukunfts­fä­hig­keit des Geschäfts­mo­dells über­zeu­gen, eine nach­hal­ti­ge und fle­xi­ble Finanz­pla­nung (Finan­zie­rungs­run­den) vor­le­gen und dafür sor­gen, dass die Res­sour­cen plang­e­recht ein­ge­setzt wer­den. Digi­ta­li­sie­rung braucht qua­li­fi­zier­te Mit­ar­bei­ter, die sich stän­dig wei­ter­bil­den, die Phan­ta­sie und Frei­raum brau­chen und sich trotz­dem in den Gesamt­pro­zess „Geschäfts­mo­dell“ ein­bin­den las­sen. Digi­ta­li­sie­rung ist tech­nisch. Sie brau­chen auf jeder Ebe­ne des „Geschäfts­mo­dells“ tech­ni­sches Know-How, moderns­te IT-Aus­stat­tung, Ein­bin­dung in Netz­wer­ke – sozia­le Netz­wer­ke – und ein inter­na­tio­na­les Ver­ständ­nis. Ich habe das The­ma gebün­delt. Aus der Inter­es­sen­la­ge der Geschäfts­füh­rung. Sys­te­ma­tisch – mit den Aus­wir­kun­gen auf alle Funk­tio­nen, Abtei­lun­gen und Pro­jek­te, die in der GmbH zusam­men­wir­ken. Unter­legt mit Bei­spie­len (Bench­mar­king) und hilf­rei­chen Ver­wei­sen, Anlei­tun­gen und Anre­gun­gen, wie Sie „Digi­ta­li­sie­rung“ in Ihrem Unter­neh­men erfolg­reich ange­hen und umset­zen. > Jetzt bestel­len