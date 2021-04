Zahlungsprobleme am 4. Mai? GmbH/UG-Geschäftsführer müssen sofort handeln

Die sog. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht des GmbH/UG-Geschäftsführers endet zum 30. April 2021. Danach gilt: Ist die GmbH/UG zahlungsunfähig, muss der Geschäftsführer unverzüglich (Termin: Montag 4. Mai; 1. Mai ist Feiertag, Gerichte sind samstags geschlossen) Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht stellen. Also: sofort. Ansonsten Riskieren Sie, dass Sie für Forderungen, die gegen die GmbH bestehen, persönlich haften – mit Ihrem Privatvermögen.

Das Insolvenzverfahren wird nur auf einen schriftlichen Antrag eröffnet. Muster: Antragstellung (hier: AG Heidelberg) > Hier anklicken

In der GroKo gibt es derzeit keine Verständigung darüber, ob die Frist noch einmal verlängert wird. Die SPD ist dazu bereit. In Expertenkreisen und in der CDU/CSU sieht man diese Option nicht.

