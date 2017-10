Digitalisierung: So nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit auf den Weg

Wie viel Zeit beanspruchen Ihre Mitarbeiter für die Weiterbildung? JA – Ich sage absichtlich „beanspruchen“. Denn es geht darum, sich nicht nur das Nötigste anzueignen, um die täglichen Herausforderungen zu leisten. Es geht darum, den Horizont zu erweitern. Den Markt nicht nur aus der Perspektive des Arbeitsplatzes zu sehen, sondern aus der Sicht des digitalen Kunden zu erleben. Allerdings können es sich nur einige große Unternehmen (Beispiele: Siemens, Deutsche Post und Deutsche Bahn, Springer) leisten, Ihre Führungskräfte und Techniker für ein paar Monate ins Silikon Valley zu schicken, um die neue Denke und die veränderten Arbeitsweisen, die mit der Digitalisierung einhergehen, vor Ort kennen zu lernen.

Für kleinere Unternehmen genügen … dazu ein paar gezielte und gut vorbereitete Tage Einblick in die Digital- und StartUp-Szene in Tel Aviv oder Berlin. Stichwort: Lerning Journey – Reisen im Auftrag des Unternehmens, um sich neue Sichtweisen und Innovationsverfahren zu erschließen. Kleinere Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell sind aber gut beraten, wenn sie zunächst einen Informations-Pool für ihr Geschäftsfeld aufbauen, in dem alle Informationen gebündelt und gesammelt werden, die die Zukunft der Branche betreffen. Das sind:

Nutzen Sie Branchen-Informationen Ihres Verbandes und Weiterbildungsangebote zum Thema Digitalisierung.

Richten Sie einen Google Alert Assistenten ein, der entsprechende Branchen-Infos systematisch anzeigt (Stichworte: Digitalisiserung + Branche/Produkt-Portfolio),

Nehmen Sie eine Auszeit, um gemeinsam mit allen Mitarbeitern über die Zukunft des Unternehmens bzw. der Branche zu brainstormen. Wählen Sie dazu eine ungewohnte Umgebung (einfach!), verzichten Sie auf einen formell vorgegebenen Veranstaltungsablauf (TOP: Digitalisierung) und sorgen Sie für möglicht heterogene Projektgruppen und Gesprächsrunden.

Eine solche Veranstaltung ist auf jeden Fall ein Gewinn für alle – alleine schon deshalb, weil das gemeinsame „darüber“ reden Ängste abbaut und so den Weg für Lösungen erst frei macht.

Learning Journey Reisen ins Silikon Valley organisiert z. B. der Ex-SAP-Vorstand Mario Herger – er hat zusammen mit einigen anderen technologie-besessenen Visionären schon vor einigen Jahren die Agentur Silikon Valley Inspiration Tours gegründet. Neben gezielten und ausgesuchten StartUp-Besuchen und Einblicken in die Büros der Großen (Apple, Facebook, Twitter, Uber, Airbnb) legen die Veranstalter Wert darauf, dass die Reisenden in Sachen Digitalisierung auch den Mythos der Szene einhauchen. Angebote gibt es für die Branchen FinTec, Automotiv, Healthcare und Medical, BIG-Data und künstliche Intelligenz und natürlich Einblicke in den Campus der Elite-Uni Stanfort. Preis pro Person: 2.500 EUR.

Mitglied werden