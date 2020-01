Die BBE-Media hat – wir haben dazu berichtet – die neuesten Zahlen zur GmbH-Geschäftsführer-Vergütung veröffentlicht. Abgefragt wurde auch die Gehaltsentwicklung aus dem aktuellen Geschäftsjahr und den sich aus den vorläufigen Zahlen zum Jahresergebnis ergebenden Werten für die Tantieme. Wir haben die Gehaltsentwicklung für die Industrie-GmbHs etwas genauer angeschaut.

Auffällig: Der Anteil, der als Erfolgsvergütung (Tantieme) gezahlt wird, ist in diesem Wirtschaftssektor leicht gefallen. In 2018/19 lag der durchschnittlich als Tantieme gezahlte Anteil an der Gesamtvergütung noch bei etwas über 28 %. Der Abschwung und insbesondere die rückläufige Auslandsnachfrage sind in der Industrie zuerst zu spüren. Mittlerweile liegt der durchschnittliche Tantieme-Anteil nur noch bei knapp über 25 % – das ist ein Rückgang immerhin um 3 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres.

Dennoch wird jeder vierte Euro in Abhängigkeit vom Betriebsergebnis verdient. Das deckt sich auch mit den Zahlen aus anderen Sektoren – auch dort ist ein hoher Tantieme-Anteil auszumachen. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein sehr differenziertes und uneinheitliches Bild. Die allgemeinen Durchschnittswerte (sonstige Industrie) werden in 2019/20 mit 125.000 EUR ausgewiesen gegenüber 122.000 EUR im Vorjahr. Im Sektor Kunststoff/Textil/Leder wurde 2019/20 mit 144.000 EUR weniger verdient als im Vorjahr (155.000 EUR). Auffällig: Im den Sektoren Chemie/Pharma wurde ausgesprochen gut verdient – gegenüber 169.000 EUR im Vorjahr, waren es in 2019/20 bereits 179.000 EUR. Das entspricht einer Steigerung um fast 6 %. Mit 34 % wurde hier jeder dritte Euro auf Erfolgsbasis gezahlt. Dank der guten Bau-Konjunktur gab es im Sektor Bauzubehör/Holz mit einem Gehaltszuwachs um 6,7 % ein überdurchschnittliches Ergebnis. Vgl. dazu einige ausgewählte Vergleichswerte in der Tabelle unten.

Industrie … Festgehalt 2018/19 Festgehalt 2019/20 Anteil Tantieme Gesamtvergütung 2019/20 Branche gesamt – 144.000 EUR 26 % 182.000 EUR Chemie/Pharma 169.000 EUR 179.000 EUR 34 % 237.000 EUR Kunststoff/Textil/Leder 155.000 EUR 144.000 EUR 27 % 183.000 EUR Fahrzeugbau 154.000 EUR 155.000 EUR 25 % 194.000 EUR Bauzubehör/Holz 149.000 EUR 159.000 EUR 21 % 193.000 EUR Maschinen/Anlagen 140.000 EUR 146.000 EUR 21 % 176.000 EUR Elektro/Elektronik 135.000 EUR 135.000 EUR 30 % 175.000 EUR Metall/Werkzeuge 137.000 EUR 137.000 EUR 28 % 175.000 EUR Sonstige Industrie 122.000 EUR 125.000 EUR 18 % 147.000 EUR Energiewirtschaft 130.000 EUR 132.000 EUR 16 % 153.000 EUR

Quellen: GmbH-Geschäftsführer Vergütungen 2019, BBE Media, Werte gerundet, eigene Berechnungen

