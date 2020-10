Volkelt-Brief 43/2020

Die Themen heute … Strategie: Vorbereitung auf neue Arbeits- und Organisationsformen + Geschäftsführer-Haftung: Prozess-Risiken nehmen stark zu – was tun? + Geschäftsführer-Perspektive: Theorie und Praxis + Digitales: Bewerbungen aus der Retorte + Terminsache 31.11.2020: JA 2019 von kleinen GmbH/UG + Nächstes Urteil: Kein Anspruch auf Corona-Entschädigung + Immer mehr Corona-Beschränkungen für Mitarbeiter + Transparency International fordert deutsches Unternehmensstrafrecht + Homeoffice: Neue gesetzliche Regelung für mobiles Arbeiten in Planung

Freiburg, 23. Oktober 2020

Sehr geehrte Geschäftsführer-Kollegin, sehr geehrter Kollege,

das Ende eines schwierigen (Geschäfts-)Jahres kommt in Sicht. Keine Kunden-Events, keine Mitarbeiter-Veranstaltungen. Kein Tag der Offenen Tür, keine Messe. Kein Jubiläum, kein Sommerfest, auch keine Weihnachtsfeier. Der Kontakt zu den Menschen – Kunden und Mitarbeitern – ist nicht abgerissen, aber anders, weiter geworden. Ob und inwieweit das nachhaltige Wirkung zeigen wird, ist nicht abzusehen. Unterdessen gibt es Gesellschafterversammlungen ohne persönliche Anwesenheit, virtuelle Messen und digitale Kunden- und Beratungs-Gespräche. Selbst betriebliche Feiern können im neuen Format vom häuslichen Sofa aus besucht und mitgefeiert werden.

In vielen Controlling-Abteilungen hat man unterdessen Aufwand und Nutzen neu gerechnet. Reisekosten und Spesen, Kosten für den Messeauftritt, den Messestand und zusätzliches Standpersonal, auch Abwesenheiten, Erreichbarkeiten und Arbeitszeiten müssen auf den Prüfstand. Home-Office ist angesagt – auch kleinere Unternehmen können davon profitieren. Aber: Noch immer sind einige arbeits- und versicherungsrechtliche und organisatorische Fragen nicht abschließend geklärt und klar zu regeln. Insofern ist Zurückhaltung geboten, wenn Sie sich nicht auf langfristige Verpflichtungen einlassen wollen, deren Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation jetzt noch nicht absehbar sind.

Für die Praxis: Es gelten die Vorschriften für Telearbeitsplätze – danach müssen Sie dafür sorgen, dass alle gesetzlichen Vorgaben – Bildschirmarbeitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Datenschutzvorschriften (DSGVO) und andere Vorschriften – eingehalten werden können (z. B. abschließbarer Raum).

Geschäftsführer-Haftung: Prozess-Risiken nehmen stark zu – was tun?

Geschäftsführer*innen müssen nicht nur mit den Unsicherheiten um Überschuldung und Insolvenzantragspflicht leben (vgl. Nr. 41/2020). In den letzten Jahren sind die Prozessrisiken im Geschäftsalltag ganz allgemein und kontinuierlich gestiegen. Das liegt an einem immer enger werdenden Rechtsrahmen, aber auch an der rundum Abdeckung mit Rechtsschutzversicherungen. Die Hemmschwelle, unklare Rechtsfragen gerichtlich klären zu lassen, hat stark abgenommen. Für Sie als Geschäftsführer bedeutet das: Sie müssen die organisatorischen Vorkehrungen dafür schaffen, dass rechtserhebliche Sachverhalte (Mängelrügen, Garantieleistungen, Schaden auslösende Verursachungen, Abmahnungen usw.) systematisch bearbeitet werden. Gleichzeitig müssen Sie dafür sorgen, dass die Kosten für Rechtsberatung nicht aus dem Ufer laufen. Folgende Vorkehrungen reduzieren das Geschäftsführer-Risiko:

Lassen Sie regelmäßig die vertraglichen Grundlagen Ihrer Geschäftsbeziehungen von Ihrem Anwalt überprüfen (Kaufverträge, AGB, auch: Internet-Impressum).

Sind grundsätzliche Überarbeitungen notwendig, kostet Sie das u. U. deutlich weniger, wenn Sie für einen befristeten Zeitraum einen Juristen einstellen.

Rechtsstreitigkeiten sind Chefsache. Veranlassen Sie, dass die Mitarbeiter Sie über Sachverhalte unterrichten, bei denen mit weiteren rechtlichen Schritten zu rechnen ist.

Lassen Sie sich in Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich anwaltlich vertreten. Egal, ob arbeitsrechtliche Fälle oder rechterhebliche Vorgänge mit Lieferanten oder Kunden: Als Laie sind Sie nicht in der Lage, verfahrensrechtliche Besonderheiten zu beurteilen oder übliche rechtliche Verfahrensweisen und Antragswege zu beherrschen.

Wichtig ist auch: Informieren Sie grundsätzlich auch Ihren Steuerberater, wenn weitere rechtliche Schritte gegen Sie bzw. Ihre GmbH angedroht werden („wir behalten uns weitere rechtliche Schritte vor“). In Frage kommen: Rückstellungen für Garantie- und Gewährleistungsverpflichtungen, Rückstellungen für Schadensersatzforderungen, Kulanzrückstellungen, Rückstellung für Patentverletzungen oder Produkthaftung, Rückstellung für Prozesskosten.

Unterbleibt die Rückstellung, gehen Sie ein erhebliches persönliches Risiko ein. Rechtsfolge: Führt die Rückstellung für das Prozessrisiko zu einer bilanziellen Überschuldung, muss der Geschäftsführer dafür geradestehen. Im Klartext: Muss das Unternehmen anschließend eine Strafe zahlen, die zur Überschuldung der GmbH führt (oder ist das Unternehmen aus einem anderen Grund überschuldet), hält sich der Insolvenzverwalter an den Geschäftsführer. U. U. müssen Sie die vom Gericht angeordnete Strafe/Schadensersatzsumme aus der eigenen Tasche zahlen.

Für die Praxis: Kommt es in der GmbH zur wirtschaftlichen Krise und wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt, müssen Sie davon ausgehen, dass der Insolvenzverwalter grundsätzlich prüft, ob Rechtsstreitigkeiten anhängig waren und wie diese bilanziell berücksichtigt wurden. Gibt es hier Fehler, hält sich der Insolvenzverwalter regelmäßig an den Geschäftsführer – in der Regel auch mit Erfolg. Die Verpflichtung zur Bildung für Rückstellungen für Prozessrisiken ergibt sich aus § 249, 253 HGB und den Vorschriften des EStG. Diese wird in der Regel auch von den Finanzgerichten konsequent durchgesetzt. Vorkehrung: Im Beratungsauftrag mit dem Steuerberater ist ausdrücklich vermerkt, dass dieser einen umfassenden Beratungsauftrag zur Erstellung des kompletten Jahresabschlusses inkl. Gestaltungsberatung hat. Kennt der Steuerberater ein Prozessrisiko und unterlässt die Rückstellung, kann der Schaden u. U. über die Steuerberater-Haftpflicht abgewickelt werden.

Geschäftsführer-Perspektive: Theorie und Praxis

Vermutlich hat man (frau) beim IWF, bei der EZB oder im Bundesfinanzministerium andere Sorgen als sich mit EBay-Auktionen, der Versteigerung von Alten Meistern, Netzfrequenzen oder CO2-Emmissionsrechten zu beschäftigen. Wir wissen auch nicht wirklich, was das Nobelpreis-Komitee dazu bewogen hat, den Preis für Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr so zu vergeben. Was wir wissen ist, dass sich die Praktiker in den verantwortlichen Etagen schon seit Jahren, Jahrzehnten wünschen, dass die Kluft zwischen Theorie und Praxis kleiner wird. In anderen Disziplinen hat das ja auch schon funktioniert. Z. B. von der Mathe über die Algebra zur Informatik. Mit freundlichen Grüßen.

Digitales: Bewerbungen aus der Retorte

Plattformen sind wirkungsvoll und hilfreich. Jedenfalls dann, wenn sie Angebot und Nachfrage transparenter machen, Unternehmen und Kunden schneller zusammenbringen und wenn damit Qualität optimiert wird. Aber nicht alle Plattformen halten, was sie versprechen. Zumindest für den Arbeitgeber stellen sich bei den immer populärer werdenden Bewerbungs-Portalen Fragen. So wirbt das Bewerbungsportal www.richtiggutbewerben.de damit, dass Anschreiben und Lebenslauf der potenziellen Bewerber von professionellen Autoren geschrieben werden. Statt 40 % der Bewerber, die üblicherweise zu einem Vorstellungsgespräch geladen werden, werden mit den aufgebesserten Bewerbungsunterlagen nach eigenen Angaben fast 90 % der Retorten-Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wie viele davon allerdings dann tatsächlich eingestellt werden, ist nicht bekannt – dazu gibt es keine Aussagen und Zahlen. Keine wirkliche Hilfe sind solche Retorten-Bewerbungen für den einstellenden Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder Projektverantwortlichen. Ihm bleibt es dann überlassen, zwischen Schein und Sein, zwischen authentischen Fähigkeiten und zugekauften Fertigkeiten zu unterscheiden. Das ist Mehraufwand und kann im schlechtesten Fall sehr viel kosten. Nämlich dann, wenn man an Stelle eines kommunikativ talentierten neuen Mitarbeiters lediglich einen guten Imitator eingestellt hat, der noch nicht einmal in der Lage ist, fehlerfreie E-Mails zu schreiben.

Für die Praxis: Nichts einzuwenden ist, wenn sich Bewerber*innen professionell beraten lassen, sich die ein oder andere Formulierungshilfe geben lassen und die Bewerbungsunterlagen Korrektur lesen lassen. Danach bleibt eine Gratwanderung – die durchaus auch juristische Dimension hat. Im Zweifel sind Nachfragen gestattet: „Haben Sie die Bewerbungsunterlagen selbst verfasst“. In den Personalabteilungen darf man gespannt sein, welche Antworten sich überengagierte Bewerber*innen dazu ausdenken.

Terminsache 31.11.2020: JA 2019 von kleinen GmbH/UG

Kleine GmbHs haben noch rund 5 Wochen Zeit, den Gesellschaftern den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 vorzulegen, diesen feststellen und beschließen zu lassen (Frist: 30.11.2020; § 42a GmbH-Gesetz). Für Sie als Geschäftsführer ist wichtig: Lassen Sie dabei auch den Beschluss über Ihre Entlastung fassen. Planen Sie die Gesellschafterversammlung rechtzeitig und fassen Sie alle Beschlüsse formal korrekt. Dazu muss der Termin für die Gesellschafterversammlung spätestens in der 49. Kalenderwoche liegen. Letzter Werktag ist Montag, der 30. November. Für die Einladung zur Gesellschafterversammlung gilt die Frist von 1 Woche. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß einberufen, wenn den Gesellschaftern die Tagesordnung vollständig mitgeteilt wird. Es ist üblich, auf der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses auch über die Gewinnverwendung und die Entlastung der Geschäftsführer zu beschließen. Für die Tagesordnung: „1. Feststellung des Jahresabschlusses des Jahres 2019 (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz), 2. Beschluss über die Gewinnverwendung (Ausschüttung an die Gesellschafter bzw. Einstellung in Rücklagen) und 3. Beschluss der Gesellschafter über die Entlastung der Geschäftsführer.“

Für die Praxis: Wir empfehlen die exakte Einhaltung der Termine für alle Fälle, in denen es mit den Gesellschaftern zu Unstimmigkeiten kommen kann (konkurrierende Familienstämme). Auch in GmbHs mit Fremd-Geschäftsführern ist eine korrekte Umsetzung der formalen Vorschriften anzuraten. Nur wenn der Beschluss über die Entlastung der Geschäftsführung durchgesetzt werden kann, ist sichergestellt, dass keine Ersatzansprüche gegen den Geschäftsführer geltend gemacht werden.

Nächstes Urteil: Kein Anspruch auf Corona-Entschädigung

Nach dem Landgericht Hannover (vgl. Nr. 35/2020) hat jetzt auch das Landgericht (LG) Berlin Ansprüche eines Gastronomen wegen corona-bedingten Umsatzausfällen verursacht durch die Zwangsschließungsanordnung des Landes Berlin abgewiesen. Nach damaliger Erkenntnislage – so das Gericht – ist die Schließung des Betriebes angemessen gewesen. Der Gastronom kann sich auch nicht auf eine Rolle als „Sonderopfer“ berufen und daraus eine Entschädigungspflicht ableiten (LG Berlin, Urteil v. 13.10.2020, 2 O 247/20).

Für die Praxis: Gegen dieses Urteil ist – im Gegensatz zur Entscheidung des LG Hannover – Berufung möglich. Geht der Kläger in die nächste Instanz, dürfte es spannend werden. U. E. ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass das Kammergericht (KG) Berlin diese Rechtslage unkommentiert bestätigt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Immer mehr Corona-Beschränkungen für Mitarbeiter

Nur noch jedes fünfte Unternehmen (genau: 18 %) aller deutschen Unternehmen lassen ihre Mitarbeiter uneingeschränkt durch Deutschland und das europäische Ausland reisen. Nach Erhebungen des Deutschen Geschäftsreiseverbandes (VDR) gab es im August lediglich bei jedem dritten Unternehmen Einschränkungen bei den Geschäftsreisen. Erste Unternehmen (hier: VW) haben Mitarbeitern, die in Risiko-Orten wohnen, untersagt, Öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Einige Unternehmen verfügen, dass Mitarbeiter, die aus einem Risikoland einreisen, eine 14-tägige Quarantäne ohne Vergütung einhalten müssen.

Transparency International fordert deutsches Unternehmensstrafrecht

Im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche ist Deutschland nach der aktuellen Studie von Transparency International weiter zurückgefallen. Bemängelt wird vor allem das Fehlen eines Unternehmensstrafrechts, mit dem nicht nur Einzelpersonen, sondern die Unternehmen selbst für Vergehen mit Bußgeldern und anderen Strafen (Gewerbeverbote usw.) zur Verantwortung gezogen werden können. Der Gesetzentwurf für ein solches Unternehmensstrafrecht wird derzeit von der Großen Koalition beraten (Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft) und sollte noch vor Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden (vgl. dazu zuletzt Nr. 38/2020).

Homeoffice: Neue gesetzliche Regelung für mobiles Arbeiten in Planung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat eine Gesetzesinitiative für eine gesetzliche Regelung zur mobilen Arbeit gestartet. Der Gesetzentwurf des BMAS befindet sich momentan in der so genannten Frühkoordination, liegt also dem Bundeskanzleramt vor. Danach wird der Entwurf in den einzelnen Bundesministerien geprüft, ggf. überarbeitet und anschließend im Kabinett verabschiedet. Dann entscheiden der Bundestag und der Bundesrat darüber, ob der Gesetz-Entwurf zum Gesetz wird. In Deutschland können Arbeitnehmer jederzeit mit dem Wunsch nach mobiler Arbeit an ihren Arbeitgeber herantreten. Eine gesetzliche Regelung hierzu gibt es noch nicht. Einigen sich die Arbeitsvertragsparteien auf mobile Arbeit für den Arbeitnehmer, beruht dies in der Regel auf einer freiwilligen Entscheidung des Arbeitgebers. Ein Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, auf den Wunsch des Arbeitnehmers, mobil zu arbeiten, zu reagieren. Will der Arbeitgeber den Wunsch des Arbeitnehmers nach mobiler Arbeit ablehnen, ist dies formlos möglich. Der Arbeitgeber muss die Ablehnung nicht begründen und ist auch nicht an Fristen gebunden. In der Praxis bieten Unternehmen ihren Arbeitnehmern heute bereits die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, um Fachkräfte an sich zu binden und die Motivation sowie die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu steigern. Dennoch herrscht in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine starke „Präsenspflicht bzw. Anwesenheitskultur“ am Arbeitsplatz. Der vorliegende Gesetzentwurf aus SPD-Federführung zwischen den Koalitionsparteien ist nicht unumstritten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

