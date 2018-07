Zahlen + Fakten: GmbH und UG weiter im Vormarsch

Die kleinen Kapitalgesellschaften sind weiter auf dem Vormarsch. Stand 1.1.2018 gab es insgesamt 1.252.915 GmbH (inkl. Unternehmergesellschaften). Das ist ein Anstieg um 34.000 Gesellschaften oder 2,8 %. Am meisten legten „GmbHs“ in Berlin zu – in der StartUp-Metropole lag der Zuwachs bei 5,8 %. Auch die Zahl der Unternehmergesellschaften ist weiter auf dem Vormarsch. Bis Ende 2017 gab es 133.576 UGs – allerdings mit rückläufigen Zuwachs-Zahlen. Gab es in 2016 noch 8,4 % mehr UGs, betrug der Zuwachs in 2017 nur noch 6,6 %. Auch hier liegt Berlin vorne: Zuwachsrate bei den UGs: 9,8 % (Quelle: Kornblum: Bundesweite Rechtsachen zum Unternehmens- und Gesellschaftsrecht in GmbH Rundschau 2018, S. 669 ff.).

