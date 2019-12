Performance: Geschäftsführung bleibt ein anspruchsvoller Job

Fehlende Arbeitnehmer, neue Geschäftsmodelle, die großzügig finanziert werden, und veränderte Konsumgewohnheiten: Das sind die Faktoren, die vielen Kollegen/Innen im abgelaufenen Geschäftsjahr zu schaffen machen und in 2020 Herausforderung bleiben. Dazu kommt: Die weltweiten Verunsicherungen auf den Märkten gehen in die nächste Runde. Da sind die Unwägbarkeiten der US-Wirtschaftspolitik, der Brexit, die Ungleichgewichte in der EU, der schwierige Handelpartner „China“, Turbulenzen in Südamerika, in der arabischen Welt und in Afrika. Dazu kommen die Herausforderungen der technologischen Entwicklung und der klimatischen Erfordernisse. All das beeinflusst Ihre tägliche Arbeit und die möglichen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen.

Dennoch: Ihre Arbeitnehmer erwarten – und dürfen von Ihnen erwarten – , dass Sie Antworten parat haben, eine Strategie für´s Geschäft haben und alles dafür tun, dass die Firma wirtschaftlich arbeitet und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Anforderungen, die Geschäftsführer aushalten müssen, sind und bleiben hoch. Dazu kommt das Gefühl, dass sich Einiges verselbstständigt hat und niemand mehr in der Lage ist, das aufzuhalten. Immer neue Vorschriften und Erlasse. Immer mehr Regulierungen engen die Gestaltungsmöglichkeiten ein und kosten viel Geld. Das alles ist bekannt. Aus Sicht eines Geschäftsführers bedeutet das:

Geschäftsführer kleinerer Unternehmen verbringen immer mehr Zeit mit Tätigkeiten, die nichts oder nur wenig mit dem eigentlichen Geschäft zu tun haben.

Staat und Behörden verwenden immer mehr Aufwand und Energien für die Überwachung und Kontrolle von Vorschriften und Auflagen.

Die Diskrepanz zwischen den Zielen der politischen Entscheidungsträger und den Notwendigkeiten kleinerer Wirtschaftseinheiten an der Basis wird immer größer.

Als Unternehmer sind Sie es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Egal unter welchen Rahmenbedingungen.

Gefordert sind Sie auch im privaten Umfeld. Die meisten Kollegen wissen, dass sie ihrer Familie viel zumuten. Unter dem Dauerdruck driften Ehen und Beziehungen auseinander, die Kinder können nicht wie erforderlich gefördert und unterstützt werden. Der Spagat zwischen Familie und Geschäft ist und bleibt eine Gratwanderung. Kommen ungeplante Ereignisse – Trennung, ein Pflegefall im unmittelbaren Umfeld, Tod, besondere Probleme eines Kindes – dazu, kann das schon einmal bis an die Belastungsgrenze gehen oder diese sogar überschreiten. Dagegen stehen die Herausforderungen und Chancen, die sich für Sie als Geschäftsführer immer wieder aufs Neue ergeben. Sie wissen genau, an welchen Stellschrauben Sie drehen müssen und können, um die Produkte zu verbessern, die Mitarbeiter einzubeziehen und mitzunehmen, den Service besser zu machen oder dem Kunden noch bessere Lösungen anzubieten. Gerade diese Ideen, diese kreativen Herausforderungen sind es, die „Geschäftsführung“ so abwechslungsreich und spannend machen. Daran wird sich auch im nächsten Jahr nichts ändern. Sie sind gefordert für 2020 – geschäftlich und privat.

Nutzen Sie die freien Tage für sich selbst. Überplanen Sie Ihre persönlichen und geschäftlichen Ziele für 2020. Die älteren Kollegen/Innen sind gut beraten, sich klar zu machen, dass die Nachfolgeregelung in der Praxis mehr Zeit braucht eingeplant wird. Hier gilt: Je früher Sie dieses „schwierige“ Thema anpacken, um so eher gewinnen Sie Klarheit darüber, wie das aussehen kann und um so eher gibt es Ergebnisse. Jüngere Kollegen/Innen sind gut beraten, sich nicht dauernd zu verausgaben – Stichwort: Burnout. Planen Sie Auszeiten ein, halten Sie sich an diese Planung und gönnen Sie sich und Ihrem Körper Verschnaufpausen. Die Firma braucht SIE

