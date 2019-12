Kompakt: Konjunktur- und Finanz-Plandaten Dezember 2019

Konjunktur (II)

Die deutsche Wirtschaft – so die Eoinschätzung der Bundesregierung – befindet sich weiter und damit das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs. So rechnet die Bundesregierung für das Jahr 2019 mit einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,5 % – im Jahr 2020 wird ein Wachstum von 1,0 % erwartet. Gleichzeitig entwickeln sich der Arbeitsmarkt ebenso wie die Löhne weiterhin positiv.