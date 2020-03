Im Überblick: Wichtige GmbH-Urteile aus 2019 (III)

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat: Ein Betriebsrat, der die Zusammenarbeit mit der Personalleitung verweigert, unzutreffende Aussagen über den Arbeitgeber macht und in rechtsmissbräuchlicher Art und Weise gerichtliche Verfahren gegen den Arbeitgeber einleitet, ohne zuvor mit ihm verhandelt zu haben, verletzt seine gesetzlichen Pflichten in grober Weise. In einem solchen Fall kann auch in Zukunft eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber nicht erwartet werden.

Arbeitsgericht Solingen, Urteil v. 4.10.2019, 1 BV 27/18