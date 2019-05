GmbH/Finanzen: Einzelhandel kämpft mit steigenden Mieten

Die Preissteigerungen für Wohnen zeigen immer stärker auch Wirkungen auf Gewerbeimmobilien. Auch hier wollen die Vermieter zusätzliche Rendite erwirtschaften. So sind zum Beispiel in Berlin in den 1-B-Lagen die Mieten für Läden in den letzten 9 Jahren um 267 % gestiegen – das entspricht einer jährlichen Mietpreiserhöhung um fast 30 %. In 1-A-Lagen gab es bei großen Ladenflächen in Erfurt die größten Steigerungen mit einem Plus von 217 %. In Magdeburg müssen Einzelhändler 150 % mehr Miete zahlen als noch vor 9 Jahren.

Mitglied werden