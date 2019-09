Geschäftsführer-Kündigung: Nachschieben von Kündigungsgründen

Als Geschäftsführer, der gelegentlich eine Kündigung aussprechen muss, wissen Sie, dass es (fast) nichts Schlimmer gibt als eine verpatzte Kündigung. In der Regel ist es für beide Seiten ein enormer Gesichtsverlust und bringt unnötige Spannungen an die Arbeitsplätze. Unter bestimmten Umständen ist es zwar möglich, zusätzliche Kündigungsgründe nachzuschieben und damit die Unzumutbarkeit einer weiteren Beschäftigung festzustellen zu lassen. Allerdin g s: Die Arbeits g erichte lassen nach g eschobene Gründe nur im Ausnahmefall zu. In der Praxis läuft es dann auf eine höhere Abfindun g für den Arbeitnehmer hinaus .

Was für Arbeitnehmer gilt, gilt …

Der vollständige Text ist nur für Mitglieder des Volkelt-Beratungs-Centers zugänglich.

Mitglied werden