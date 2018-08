Digitalisierung: Das lesen die Kollegen im Bücherherbst zum Thema

Das Thema „Digitalisierung“ mit allen seinen Aspekten zu begreifen, zu bewerten und daraus die richtigen Schlüsse für die Führung der Geschäfte zu ziehen, ist für Keinen einfach. Hilfreich sind Experten-Seminare oder webinare, aber auch die Fachlektüre kann neue Erkenntnisse liefern – zumal bei anschaulicher Aufbereitung der Materie. Nicht ganz neu aber sehr spannend ist zum Beispiel „the four“ – der amerikanische Marketing-Professor Scott Galloway wirft einen analytischen Blick hinter die Kulissen von Amazon, Google, Apple und Facebook. In „Game over“ prognostiziert Hans-Peter Martin die globalen Auswirkungen von Robotik und Digitalisierung. Der Ökonom Achim Wambach entwirft in „Digitaler Wohlstand für alle“ die neuen Möglichkeiten und Chancen der technologischen Revolution. All diese Titel sind für den Deutschen Wirtschafts-Buchpreis 2018 nominiert. Drastischer die Visionen in „the circle“. Der Amerikaner Dave Eggers beschreibt – in Anlehnung an den George Orwell – Bestseller „1984“ – die dunkle Seite der neuen Monopole. Wer sich ganz pragmatisch, aber dennoch unterhaltsam zur Digitalisierung informieren will, ist gut beraten mit dem Titel „Silicon Valley“ des Ex-Springer Managers Christoph Keese bzw. dessen deutscher Applikation „Silicon Germany“.

Allein in diesem Jahr fließen weltweit rund 1,1 Billionen US-Dollar in die digitale Transformation – die Umwandlung traditioneller in digitale Geschäftsmodelle. Der größte Teil davon in den USA. Aber auch in Deutschland wird investiert. Überall entstehen Gründerzentren. Die geben sich in aller Regel offen und stehen auch kleineren Unternehmen Rede und Antwort über geplante Projekte, mögliche Kooperationen und Invest-Möglichkeiten. Die meisten bieten regelmäßig Workshops zu den laufenden Projekten an und veranstalten Kontaktmessen. Gründerzentren sind eine gute Anlaufstelle für Geschäftsführer, die aufgeschlossen für Neues sind.

