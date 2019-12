Digitales: Wer profitiert von KI am meisten?

Künstliche Intelligenz (KI) – was genau das auch sein und zu leisten vermag – heißt das Zauberwort 2019 der Digitalisierung. Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little identifiziert den Handel als einen der großen Gewinner dieses KI-Hypes. Prognose: Bis 2025 beziffert die Studie den KI-Effekt mit einem Kosteneinsparpotenzial für Handelsunternehmen in Deutschland mit 60 Mrd. EUR und einem Umsatzsteigerungspotenzial von 36 Mrd. EUR. KI hilft so z. B. dabei, die Preise zu optimieren – durch bessere Anpassung des Angebots an die Nachfrage. Vorreiter bei der dynamischen Preisoptimierung ist das StartUp-Unternehmen Revionics – Musterlösungen für Obi, Douglas und andere vor allem größere Handelsunternehmen sind bereits im Einsatz. Zalando bietet dank KI individuelle Bekleidungskonzepte für ihre Kunden an. Und das ist erst der Anfang.

Insgesamt liegt das KI-Kosten- und Umsatzpotenzial für den Handel in Deutschland bei ca. 97 Mrd. EUR. Auch in den Bereichen Energie, Umwelt, Chemie steckt viel Potenzial (96 Mrd. EUR), gefolgt von Telekommunikation/IT/Medien (70 Mrd. EUR), dem Gesundheitswesen (57 Mrd. EUR), Industrie und Gewerbe (55 Mrd. EUR), Transport/Verkehr/Tourismus (50 Mrd. EUR), alle noch vor der Automobilindustrie (40 Mrd. EUR).

