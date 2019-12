Digitales: Rein in die Nischen

Ob Netflix, Facebook oder Instagram: Die Großen der Branche setzen – mehr oder weniger erfolgreich – auf Mainstream und Masse. Aber auch mit der Nische lässt sich gut verdienen. So wie das StartUp Bunto TV der deutsch-türkischen Digital-Gründerin Ecem Yüksel. Dabei handelt es sich um eine Streaming-Plattform, die nicht auf „englisch“ setzt, sondern regionale Märkte bedient. Im ersten Schritt hat sich die Video-Plattform Bunto TV die Rechte von türkischen Serien zur Alleinvermarktung gesichert. Später sollen russisch- und arabischsprachige Serien vertraglich gesichert und auch im deutschsprachigen Raum mit Untertitel oder Synchronübersetzungen angeboten werden. Wichtige Determinante im Geschäftsmodell: Serien, die über die Plattform Bunto TV im Internet ausgespielt werden, werden – vertraglich abgesichert – in keinem anderen Video-Kanal, in keinem anderen Streaming-Dienst und auch nicht über Youtube aufgerufen werden können. Die Video-Plattform Bunto TV hat sich sich die alleinigen Vermarktungsrechte gesichert.

Die Erfolgsgeschichte ist auch ein Beleg für ein generationsübergreifendes Geschäftsmodell. Der Vater ist IT-Experte und stellt das technische Know-How für die Umsetzung. Die Tochter kennt die medialen Gewohnheiten der nächsten Generation, erkennt die Lücken der Mainstream-Anbieter und ist so in der Lage, neue Nischen auszumachen und mit entsprechenden digitalen Produkten zu bedienen.

