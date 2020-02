Digitales: Pharma schlägt Kosmetik 

In erfolgsgewohnter Trifalt sind die Unternehmerin Tina Müller (Douglas), der Investor Alexander Dibelius und die Kommunikations-Expertin Nina Ruge (Claim: „Alles wird gut“) dabei, die Kosmetik-Branche mit frischem Wind aufmischen. Stichwort: Anti-Aging. Das Produkt: Ein pharmazeutisches Anti-Narben-Gel, das ganz nebenbei einen hautstraffenden Effekt hat. Daraus machte das StartUp-Unternehmen Tomorrowlabs jetzt konsequenterweise ein neuartiges Kosmetik-Produkt, das dank der oben genannten Trifalt über Nacht die Verkaufstheken nicht nur bei Douglas erobert. Bleibt anzumerken: Bevor der Millionenseller gegen L´Oréal, Procter & Gambler und die anderen Großen der Branche antrat, hatten sich die Protagonisten gerade noch rechtzeitig in das ursprüngliche Medizin-StartUp eingekauft. Alle Beteiligten können sich jetzt auf fette Umsätze und gute Gewinne freuen. Auch die StartUp Gründer Dominik Duscher und Dominik Thor, beide Mediziner und ursprünglich als Forscher in Sachen „Älter werden“ unterwegs.

Prognosen gehen davon aus, dass der Markt für Kosmetik- und insbesondere für Anti-Aging-Produkte bis 2023 jährlich um ca. 6 % auf insgesamt 66 Mrd. Dollar ansteigen wird. Wer hier die richtige Nische findet, kann mitmischen. Die weltweite Expansion des neuen Nischenprodukte kann dann – nach erfolgreichem Verkauf an einen der Großen – der Branchenkrösus wieder selbst organisieren.

Mitglied werden