Digitales: Neues für Logistik und Mobilität 

Sobald ein StartUp in die Erfolgsspur einbiegt und in die nächste Finanzierungsrunde muss, ist Schluss mit lustig. Spätestens dann werden die Größen der Branchen hellhörig und machen Beteiligungsangebote, denen selbst die ehrgeizigsten und nach Unabhängigkeit strebenden Gründer kaum widerstehen. So wie jetzt bei der Volocopter GmbH. Der Logistik-Primus DB Schenker wird sich an dem Bruchsaler Flugtaxi-Unternehmen beteiligen. Volocopter entwickelt autonom fliegende Ultraleicht-Fluggeräte für den Passagier- und Frachttransport. Schenker finanziert insgesamt 89 Mio. EUR. Die Mittel fließen in die Zertifizierung des Prototyps VoloCity, die Einstellung weiterer Branchenexperten und die Entwicklung einer VoloDrone der zweiten Generation, um die Kommerzialisierung des Schwerlastdrohnenprodukts zu gewährleisten. Bislang hat Volocopter eine Gesamtfinanzierung von 122 Mio. EUR aufgenommen.

Mit dem Prototyp VoloCity brachte die Volocopter GmbH das erste vollelektrische „eVTOL“-Flugzeug in die Zertifizierung, um Passagiere innerhalb von Städten sicher und leise zu befördern. Die Volocopter GmbH kooperiert darüber hinaus mit Partnern in Infrastruktur und Flugverkehrsmanagement, um das Ökosystem aufzubauen, das notwendig ist, um die sog. „Urban Air Mobility“ weiterzuentwickeln.

