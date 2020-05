Absturz: Absehbar, aber nicht notwendig (Kommentar)

An den Zahlen lässt sich nichts mehr ändern. Viele von uns kämpfen mit der Situation und sind auf den Goodwill des Staates angewiesen. Wer trägt welche Verantwortung? Spielt die „Wirtschaft“ – die existenzielle Grundlage der Menschen – nur eine Nebenrolle? Es stellen sich viele Fragen. Ich habe mich an einer Interpretation versucht – aus Sicht der Ökonomie – aus dem Blickwinkel des – so fordert es der Gesetzgeber von uns als Verantwortlichen in der Wirtschaft – des ordentlichen Geschäftsmanns. Wir jedenfalls müssen bei Entscheidungen alles im Blick haben und die Verantwortung dafür übernehmen. Zu meinem > KOMMENTAR

Mitglied werden