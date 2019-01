Als Gadget (englisch: Apparat) bezeichnet man ein kleines technisches Hilfsgerät, das eine – merh oder weniger – nützliche Funktion zur Verfügung stellt. Es zeichnet sich aus durch komfortable Transportierbarkeit, es ist „zum Mitnehmen“ (to go) konzipiert. Meist in einem modernen und schickem Design. Aber auch kleine, hilfreiche Anwendungsprogramme (Apps) werden als Gadget bezeichnet. Beispiele: Smartphone, besonders kleine tablets, mobile Spielkonsolen, Digitalkameras, mobile Ladestationen, Navigationsgeräte, MP3-Player.

