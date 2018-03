Mitarbeiter/Lohnkosten: Höhere Mindestlöhne in 3 Branchen

Gelernte Dachdecker werden ab dem 1.3.2018 statt 12,25 € mindestens 12,90 € erhalten. Ungelernte mindestens 12,20 €. Reinigungskräfte in der Innenreinigung haben in den alten Bundesländern (inklusive Berlin) Anspruch auf mindestens 10,30 € pro Stunde. In den neuen Bundesländern haben sie Anspruch auf 9,55 €. Glas- und Fassadenreinigern steht ein Stundenlohn von mindestens 13,55 € in den alten und 12,18 € in den neuen Bundesländern zu. In den Folgejahren werden die Lohnuntergrenzen schrittweise angehoben

Die in einzelnen Branchen aufgrund eines Tarifvertrages bzw. nach den Vorgaben des Arbeitnehmer-Entsende­gesetzes gezahlten Mindestlöhne liegen damit zum Teil erheblich über dem allgemein verbindlichen Mindestlohn (8,84 €).

