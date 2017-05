GF/IT: Internet – So entgeht Ihnen keine Pressemeldung

Ob Branchenwissen, Preisvergleiche oder die private Urlaubsplanung: Die Internet-Recherche mit Google, Bing oder einer anderen Suchmaschine gehört für die meisten Kollegen zum Alltag. Nur wenige nutzen aber die Möglichkeiten, die die Google-Alerts („Alarm“)-Funktion bietet. Vorteil: Wird Ihre Firma z. B. in einem Presseartikel genannt, werden Sie automatisch per E-Mail darüber informiert. Das gilt für alle Suchbegriffe, die Sie interessieren (Konkurrenten, Personen usw.). Anmeldung unter: http://www.google.com/alerts.

Empfohlene Grundeinstellung: Suchanfrage zu Name der Firma, Name des Geschäftsführers, Produktnamen. Erlebnistyp: News. Häufigkeit: Wöchentlich. Am besten verwenden Sie nicht Ihre persönliche oder Ihre Firmen E-Mail, sondern richten sich eine zusätzliche E-Mail bei einem der bekannten E-Mail-Anbieter ein (wed.de, google-Mail, gmx).

Der vollständige Text ist nur für Mitglieder des Volkelt-Beratungs-Centers zugänglich.

Mitglied werden