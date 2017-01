Geschäftsführer-Know-How: Die wichtigsten GmbH-Urteile aus 2016

Als Geschäftsführer – wem sage ich das – sind Sie verantwortlich für die Compliance im Unternehmen. Sie müssen dafür sorgen, dass „Recht und Gesetz“ in der Firma korrekt umgesetzt werden. Dazu müssen Sie permanent auf der Höhe der Rechtsprechung sein. Gerade im GmbH-Recht ist hier Vieles in Bewegung. Wir haben die wichtigsten Neuerungen und Änderungen aus 2016 in der folgenden Übersicht nochmals für Sie zusammengestellt: …

Der vollständige Text ist nur für Mitglieder des Volkelt-Beratungs-Centers zugänglich.

Mitglied werden