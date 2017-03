GF-Gehalt: Kommunale GmbHs veröffentlichen Einzel-Posten

Nicht nur die Vorstände der Börsennotierten Unternehmen müssen ihre Gehälter offen legen. Auch immer mehr Geschäftsführer von kommunalen GmbHs können in ihrer Tageszeitung nachlesen, wie viel Sie verdienen. Jüngstes Beispiel: Die Badische Zeitung veröffentlichte jetzt die Rangliste der Best-Verdiener in Freiburgs Kommunalen GmbHs > zum BZ- Beitrag. Hier können Sie selbst nachlesen, wie das dann in der Öffentlichkeit ankommt.

Transparenz hin – her. Wir meinen, dass ist nicht förderlich. Immerhin wissen die Vertragsschließenden Kommunen, wie viel sie zahlen und sie dürften auch wissen, was angemessen ist. Was meinen Sie? Ihre Meinung > info@GmbH-GF.de

