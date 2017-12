Geschäftsführer-Gehalt: Die neuesten Zahlen für den Großhandel

Die BBE-Unternehmensberatung hat die neuesten Zahlen zur GmbH-Geschäftsführer-Vergütung veröffentlicht. Abgefragt wurde auch die Gehaltsentwicklung aus dem aktuellen Geschäftsjahr und den sich aus den vorläufigen Zahlen zum Jahresergebnis ergebenden Werten für die Tantieme. Wir haben die Gehaltsentwicklung für Großhandel-GmbHs etwas genauer angeschaut. Der Anteil, der als Erfolgsvergütung (Tantieme) gezahlt wird, ist auch in diesem Wirtschaftssektor gestiegen. In 2016 lag der durchschnitt lich als Tantieme gezahlte Anteil an der Gesamtvergütung noch bei 16 %. Unterdessen liegen nur noch 2 Branchen des Großhandels unter diesem Wert. Mittlerweile liegt der durchschnittliche Tantieme-Anteil bei knapp über 22 %. Damit wird jeder fünfte Euro in Abhängigkeit vom Betriebsergebnis verdient. Das deckt sich auch mit den Zahlen aus anderen Sektoren – auch dort ist ein stetig steigender Tantieme-Anteil auszumachen (z. B. Dienstleister-GmbHs bzw. Handwerker-GmbHs mit einem Tantieme-Anteil von jeweils rund 20 %).

Insgesamt ergibt sich …

Der vollständige Text ist nur für Mitglieder des Volkelt-Beratungs-Centers zugänglich.

Mitglied werden