E-Mail-Marketing macht den Erfolg

Nach Auswertungen der absolit Dr. Schwarz Consulting werden 2017 von 238 befragten Unternehmen 50 % ihre Werbebudgets für E-Mail -und Suchmaschinen-Marke­ting erhöhen. Für das Mobile-Marketing planen 46 % der Unternehmen mit einem größeren Budget. Content-Marketing (sachlich, nützliche Informationen) steckt bei vielen Firmen bislang noch in den Kinderschuhen, ist aber weiter im Aufwind. Die klassischen Marketingkanäle Event, Print und PR verlieren dagegen immer mehr an Bedeutung. Print-Mailings müssen die größten Budgetkürzungen hinnehmen. Ein Drittel der Befragten will hier nicht mehr investieren.

Wie halten Sie es mit Ihrem Werbe-Budgets für das laufende Geschäftsjahr? Noch sind Korrekturen und Überplanungen mit Auswirkung auf das laufende Geschäftsjahr machbar. Nach un­­se­­­ren Erfahrungen ist anonymes E-Mail-Marketing zur Neukundengewinnung nicht geeignet, erzielt aber mit Zusatz-Umsätzen in bestehenden Kundenbeziehungen beste Ergebnisse.

