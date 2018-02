Digital: Handwerks-GmbHs nutzen Kompetenz-Zentrum

Der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) hat ein Kompetenzzentrum Digitales Handwerk eingerichtet. Hier können Sie Ihr Geschäftsmodell auf den digitalen Prüfstand stellen und Geschäftsprozesse auf digitalen Anpassungsbedarf optimieren lassen. Auch in Sachen Information, Kommunikation und Marketing-Strategien gibt es hilfreiche Tipps und Anregungen. Die Spezialisten des Kompetenzzentrums beraten auch in IT-Fragen – etwa zur Dokumentation, zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz – also zu den Themen, zu denen Sie als Geschäftsführer gefordert sind und die Weichen stellen müssen.

