BUCHTIPP der Woche: Daniel Kahneman / Schnelles Denken, langsames Denken

Schnelles Denken – langsames Denken: Daniel Kahneman: Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Warum ist Zögern ein überlebensnotwendiger Reflex, und warum ist es so schwer zu wissen, was uns in der Zukunft glücklich macht? Daniel Kahneman, Nobelpreisträger und einer der einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit, zeigt anhand ebenso nachvollziehbarer wie verblüffender Beispiele, welchen mentalen Mustern wir folgen und wie wir uns gegen verhängnisvolle Fehlentscheidungen wappnen können.

Unser Urteil: Ambitioniertes Werk über den Menschen – für den konzentrierten und geübten Leser, der mehr erfahren will über die Manipulationen, die unsere Entscheidungen – auch unsere geschäftlichen – beeinflussen … „Die meisten Eindrücke und Gedanken tauchen in unserem Bewusstsein auf, ohne dass wir wissen, wie sie da hinein kommen“.

