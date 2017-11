Arbeitsrecht (1): Eckpunkte der neuen Entsende-Richtlinie

Die EU-Arbeits- und Sozialminister haben sich auf neue Regeln für die Entsendung von Arbeitnehmern in der EU geeinigt. Wichtig: Die neuen Regeln werden aber frühestens in 4 Jahren nach EU-Ratsbeschluss in Kraft treten (2021).

Eckpunkte der Regelung sind: Vergütung nach dem Tarifvertrag (Weihnachts- und Urlaubsgeld, Schlechtwetterzulage, Arbeitszeitregelung, Urlaubsanspruch usw.), Befristung auf max. 1 Jahr, Branchen: Bau, Bergbau, Abfallwirtschaft, Brief- und Sicherheitsdienstleistungen, Gebäudereiniger, Schlachtereien. Sonderregelungen für Spediteure. Ausgenommen: Pflege.

