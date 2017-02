Achtung: Betrügerische E-Mails von den Finanzbehörden

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt Steuerzahler und Betriebe vor E-Mails mit dem Absender BZSt. Die Betrüger versuchen, per E-Mail an Konto- und Kreditkarteninformationen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu gelangen. Dabei wird behauptet, die betroffenen Steuerzahler hätten einen Anspruch auf eine Steuerrückerstattung. Um diese zu erhalten, müsse ein in der E-Mail verlinktes Formular ausgefüllt werden. Finger weg ( Mitteilung des BZSt vom 26.1.2017 ). …

Der vollständige Text ist nur für Mitglieder des Volkelt-Beratungs-Centers zugänglich.

Mitglied werden