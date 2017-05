mein BLOG …

Kommentiert: Der Bürokratie-Wahn

Die Vordenker im Bundesfinanzministerium haben sich entschlossen, Alles, was mit Schattenwirtschaft zu tun hat, auszumerzen. Ausgelöst von der NRW-Finanzverwaltung. Man hat vor einigen Jahren – ich denke, das ist jetzt etwa 5 Jahre her – kanadische Zahlen zur Schattenwirtschaft auf Deutschland übertragen und kam zu dem Schluss, dass dem zweistellige Milliardenbeträge verloren gehen. Man hat lange überlegt und gerechnet und sich zu Taten entschlossen. Es ist die Begründung der Steuer-CDs. Es ist der Ausgangspunkt für manipulationssichere Kassensystem für die Bargeldabwicklung. Begleitet von Mindestlohn und Aufzeichnungspflichten. Mehr noch: Es war ein Paradigmenwechsel. Bislang gab es schwarze Schafe. Der neue Grundsatz heißt: Misstrauen – deswegen muss Alles kontrolliert werden. In den letzten Jahren wurden die Kontrollinstrumente dazu verfasst und ins Gesetz geschrieben.

