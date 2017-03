BUCHTIPP der Woche: Olaf Scholz / Hoffnungsland

Olaf Scholz: Hoffnungsland – eine neue deutsche Wirklichkeit- ein Blick nach vorne – was können die neuen Menschen hier bewirken. Wacht Deutschland auf. Scholz zeigt Chancen, wägt ab und präsentiert seine Ergebnisse zur aktuellen Wirklichkeit. Stellungsnahmen eines wirklichen interessanten Mannes mit bodenständigen Visionen. Verlag Hoffmann & Campe 22 €

Klappentext: Wir erleben derzeit einen fundamentalen Wandel in der Wahrnehmung unseres Landes. Deutschland ist für viele Menschen in der Welt zu einem Hoffnungsland geworden. Unsere offene, liberale und säkulare Gesellschaft verheißt ein attraktives Leben in Freiheit und Sicherheit. Zuwanderung ist damit eine neue deutsche Wirklichkeit, die es zu gestalten gilt. Jetzt ist eine pragmatische Politik gefragt, die die Risiken zwar sorgsam abwägt, aber zugleich die Chancen erkennt, die in der Zuwanderung liegen. Olaf Scholz plädiert für eine Politik der selbstbewussten Zuversicht und zeigt Wege auf, wie Deutschland diese globale Herausforderung meistert – und auch noch davon profitiert.

